07.03.2017 07:20

Интернет-магазин Babadu получил 200 млн рублей инвестиций от банка «Санкт-Петербург». Привлеченные средства, говорится в сообщении компании, будут направлены на развитие бизнеса.

Таким образом, банк стал лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru

В рамках прошлого раунда в интернет-магазин поступил венчурный капитал от ФРИИ, а первым инвестором компании выступил международный фонд Target Global, который вложил в сервис несколько миллионов долларов в 2013 году.

Интернет-магазин Babadu.ru, созданный в 2011 году, сегодня является одним из наиболее динамично-развивающихся онлайн ресурсов по торговле детскими товарами в России.