Новости
НачалоНовостиИнтернет-магазин Babadu получил на развитие 200 млн рублей
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Рейтинг@Mail.ru

Интернет-магазин Babadu получил на развитие 200 млн рублей

07.03.2017  07:20

Интернет-магазин Babadu получил 200 млн рублей инвестиций от банка «Санкт-Петербург». Привлеченные средства, говорится в сообщении компании, будут направлены на развитие бизнеса.

Таким образом, банк стал лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru

В рамках прошлого раунда в интернет-магазин поступил венчурный капитал от ФРИИ, а первым инвестором компании выступил международный фонд Target Global, который вложил в сервис несколько миллионов долларов в 2013 году.

Интернет-магазин Babadu.ru, созданный в 2011 году, сегодня является одним из наиболее динамично-развивающихся онлайн ресурсов по торговле детскими товарами в России. 

Просмотров: 24
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1256 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте