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Интернет-магазин Babadu получил на развитие 200 млн рублей
07.03.2017 07:20
Интернет-магазин Babadu получил 200 млн рублей инвестиций от банка «Санкт-Петербург». Привлеченные средства, говорится в сообщении компании, будут направлены на развитие бизнеса.
Таким образом, банк стал лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru
В рамках прошлого раунда в интернет-магазин поступил венчурный капитал от ФРИИ, а первым инвестором компании выступил международный фонд Target Global, который вложил в сервис несколько миллионов долларов в 2013 году.
Интернет-магазин Babadu.ru, созданный в 2011 году, сегодня является одним из наиболее динамично-развивающихся онлайн ресурсов по торговле детскими товарами в России.
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