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Интернет-магазин «Деленка» сдает места в аренду владельцам складов по новой схеме

10.01.2017  23:56

Мелкооптовый интернет-магазин детской обуви «Деленка» предлагает места под аренду для владельцев складов по гибкой схеме, сообщает пресс-служба компании «Мила – обувь оптом».

Компания «Деленка» усовершенствовала систему взаимодействия с партнерами. Мелкооптовый интернет-магазин детской обуви предлагает владельцам складов аренду мест по цене пропорциональной общему объему продаж сайта за месяц и обратно пропорциональной общему количеству моделей на витрине.

По мнению организаторов, это мотивирует собственников складов поддерживать обороты мелкооптового ресурса конкурентоспособными ценами и актуальным ассортиментом.

«Это очень важно не только для «Деленки», но и для ее пользователей, которые нацелены экономить деньги, покупая детскую обувь мелким оптом. Плюс мы хотим привлекать новых посетителей не только ассортиментом из почти 5 тысяч моделей детской обуви, но и выгодными ценами», - отметила администратор интернет-магазина детской обуви мелким оптом «Деленка» Мила Бородина.
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