15.02.2017 00:49

Продажи нижнего белья от Amazon могут начаться в ближайшие несколько недель, пишет New-retail.

Интернет-ритейлер Amazon планирует выпустить линейку нижнего белья под собственной маркой. Ожидается, что продажи начнутся в ближайшие несколько недель на сайте компании в США. Сейчас же для пользователей в Европе доступны бюстгальтеры марки Iris & Lilly. Их стоимость ниже 10 долларов.

Amazon планирует составить конкуренцию маркам Victoria’s Secret, Calvin Klein и PVH. Свои позиции компания упрочит за счет бюджетных цен.