|
|
Интернет-ритейлер Amazon предложит свою линию белья
15.02.2017 00:49
Продажи нижнего белья от Amazon могут начаться в ближайшие несколько недель, пишет New-retail.
Интернет-ритейлер Amazon планирует выпустить линейку нижнего белья под собственной маркой. Ожидается, что продажи начнутся в ближайшие несколько недель на сайте компании в США. Сейчас же для пользователей в Европе доступны бюстгальтеры марки Iris & Lilly. Их стоимость ниже 10 долларов.
Amazon планирует составить конкуренцию маркам Victoria’s Secret, Calvin Klein и PVH. Свои позиции компания упрочит за счет бюджетных цен.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте