29.03.2017 23:02

Приднестровская торгово-промышленная фирма «Интерцентр Люкс» заключила контракты на поставку в Россию 40 тыс. единиц верхней одежды, пишет издание «Новости Приднестровья».

В середине июля на витринах российских магазинов появится продукция приднестровской компании «Интерцентр Люкс». Она специализируется на производстве верхней одежды. В текущем году в нашу страну будет поставлено 40 тыс. единиц изделий организации из коллекции «Осень-Зима».

Для выполнения заказов задействованы две фабрики — в Тирасполе и Дубоссарах.

«В феврале месяце нам, можно сказать, крупно повезло, потому что мы сумели продать продукции в два раза больше по сравнению с прошлым периодом. Безусловно, это вселяет определенный оптимизм на будущее. К нам вернулись 95% покупателей. Это высокий процент для нас и это подтверждение доверия к нашим маркам, к нашим изделиям», — отметил президент ТПФ «Интерцентр Люкс» Анатолий Дзернович.