20.02.2017 07:08

На крупнейшей ближневосточной энергетической выставке Middle East Electricity впервые демонстрируется высокотехнологичная одежда российского производства.

Как говорится в сообщении участника российской экспозиции ГК «Энергоконтракт», на выставке в Дубае представлены защитные комплекты от самых опасных профессиональных рисков, с которыми сталкиваются работники электроэнергетики.

Термостойкие костюмы, огнестойкая экипировка и комплекты, защищающие от наведенного напряжения – все это разрабатывается и отшивается в Московской области и широко используется в различных отраслях по всей территории России и СНГ. Технологичные защитные комплекты регулярно проходят обязательные и добровольные испытания не только в России, но и в ведущих лабораториях в Испании, Швейцарии, Венгрии. С 2016 года ГК «Энергоконтракт» ведет экспортную политику и уже успешно конкурирует на международном рынке с европейскими и американскими производителями.

На выставке в Дубае продукция заинтересовала компании из Ирана, Ирака, ОАЭ, Саудовской Аравии, Кувейта, Йемена, Иордании, Турции.

В ходе встречи специалистов ГК «Энергоконтракт» с Никитой Липатенковым, представителем российского торгового представительства в ОАЭ, обсуждались возможности и принципы сотрудничества российского легпрома с предприятиями страны.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия.