09.12.2016 23:31

В Белоруссии ведутся переговоры с китайскими инвесторами по финансированию льноводческой отрасли, сообщает пресс-служба облисполкома Могилевской области.

Первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Олег Чикида сообщил журналистам о переговорах, которые ведутся с инвесторами из Китая по вопросу финансирования переработки местного льна. Он рассказал об этом в рамках пресс-конференции 7 декабря.

«Это будет продукция с более высокой добавленной стоимостью, чем та, которая сегодня производится в регионе. Сегодня мы производим преимущественно сырье — короткое и длинное льноволокно. Создав современное производство, сможем получить более глубокую переработку льна, вплоть до выпуска готовой ткани для одежды. Более того, ведутся переговоры о том, чтобы китайские инвесторы вложили средства в целом в развитие льноводства региона для получения в конечном итоге большого количества высококачественного льноволокна», — отметил Олег Чикида.

В этом году льноводческие хозяйства заготовили 25,8 тыс. т льнотресты, что позволит обеспечить загрузку всех четырех льнозаводов Могилевской области. За январь-ноябрь текущего года рентабельность реализованной продукции составила 4,6%, а в финансовом выражении получена чистая прибыль в сумме 949 тыс. белорусских рублей.