13.03.2017 07:18

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с главой Сунженского района Мусой Ханариковым. Как отметил глава района, в числе достижений последнего времени – начало строительства швейного цеха инвесторами из Молдавии.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики, после ввода в эксплуатацию швейного цеха постоянные рабочие места получат около 200 человек.

«Этот объект очень важен для района. Кроме того, мы асфальтировали около трех километров дорог, которые ведут к социальным объектам в станице Ассиновская», - рассказал Муса Ханариков.