|
|
Инвесторы из Молдавии начали строительство швейного цеха в Чечне
13.03.2017 07:18
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с главой Сунженского района Мусой Ханариковым. Как отметил глава района, в числе достижений последнего времени – начало строительства швейного цеха инвесторами из Молдавии.
Как сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики, после ввода в эксплуатацию швейного цеха постоянные рабочие места получат около 200 человек.
«Этот объект очень важен для района. Кроме того, мы асфальтировали около трех километров дорог, которые ведут к социальным объектам в станице Ассиновская», - рассказал Муса Ханариков.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте