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Инвесторы из Молдавии начали строительство швейного цеха в Чечне

13.03.2017  07:18

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел встречу с главой Сунженского района Мусой Ханариковым. Как отметил глава района, в числе достижений последнего времени – начало строительства швейного цеха инвесторами из Молдавии.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики, после ввода в эксплуатацию швейного цеха постоянные рабочие места получат около 200 человек.

«Этот объект очень важен для района. Кроме того, мы асфальтировали около трех километров дорог, которые ведут к социальным объектам в станице Ассиновская», - рассказал Муса Ханариков.

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