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IPO «Детского мира» оценено Сбербанком в 98-118 млрд рублей

20.01.2017  07:20

Сбербанк CIB предварительно оценил стоимость первичного размещения акций ГК «Детский мир» в 98-118 млрд руб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление собственного источника в компании, оценка эта «сильно предварительная», а разброс цен зависит от различной методологии оценки

В рамках IPO планируется разместить около 30% «Детского мира», сообщил источник ТАСС. Продавцами акций ритейлера выступят АФК «Система», Российско-китайский инвестиционный фонд через инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings Limited, а также менеджмент «Системы» и «Детского мира». При этом АФК по итогам IPO намерена сохранить контрольный пакет акций (сейчас «Система» владеет 72,6% акций ритейлера).



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