23.01.2017 07:07

Первичное размещение акций ритейлера «Детский мир» запланировано на февраль текущего года. Как заявил председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Размещение пройдет на Московской бирже. «Мы действительно будем делать IPO в феврале этого года на площадке, на московской», - отметил он в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, хотя рассматривались и зарубежные площадки (Гонконг, Лондон), выбор все же был сделан в пользу российской торговой площадки, «тем более в «Детском мире» у нас уже есть иностранные инвесторы, у нас есть китайский фонд, у нас есть Саудовской Аравии фонд, у нас есть РФПИ, то есть у нас достаточно солидное присутствие уже есть».

«Поэтому, – подчеркнул Владимир Евтушенков, – мы будем рассчитывать, что IPO пройдет успешно, и честно говоря, мы уже устремлены в будущее, в следующее IPO, считаем, что это уже не за горами, и постараемся провести его достойно».