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Иркутский интернет-магазин, продававший одежду известных брендов по заниженным ценам, закрыт

10.01.2017  07:39

По решению суда иркутский интернет-магазин, продававший одежду известных брендов по заниженным ценам, закрыт.

Как сообщает IrkutskMedia, такое решение принял Октябрьский районный суд Иркутска, прекратив доступ к интернет-сайту, на страницах которого осуществлялась реализация продукции таких торговых марок, как Adidas, Armani, Asics, Baldinini, Boss, Brioni, Calvin Klein. Продажи происходили вне официальных точек распространения продукции, а информация о соглашениях с правообладателями на сайте отсутствовала.

«По результатам выявленных нарушений прокуратурой в Октябрьский районный суд Иркутска направлено исковое заявление о внесении сайта в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», — говорится в сообщении областной прокуратуры.

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