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Иркутский кризисный центр «Мария» открывает швейную мастерскую

26.01.2017  15:40

Швейная фабрика «Вид» оказала помощь кризисному центру «Мария» в открытии мастерской, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Кризисный центр «Мария» в Иркутске, оказывающий поддержку одиноким матерям, а также беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, открывает швейную мастерскую. Содействие в инициативе центру оказывают администрация города и фонд «Доступная среда для инвалидов». Благотворительная помощь поступила от швейной фабрики «Вид».

«В декабре прошлого года руководитель кризисного центра «Мария» Наталья Кузнецова обратилась в администрацию города за содействием и привлечением спонсорской помощи для приобретения швейных машин для открытия мастерской. И почти через месяц две швейные машины и рулоны ткани предоставлены центру», - рассказала начальник департамента здравоохранения и социальной помощи населению администрации города Наталия Тарабан.

В мастерской будет организован пошив постельного белья и ремонт одежды для детей. Также планируется проводить уроки швейного мастерства и рукоделия.

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