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Ишимбайская фабрика трикотажный изделий отметила 50-летие

29.12.2016  22:17

Ордена «Знак почета» Ишимбайская фабрика трикотажных изделий отпраздновала полувековой юбилей, сообщает пресс-служба компании.

Решение о строительстве ишимбайской швейной фабрики было принято в 1964 году для обеспечения работой жен нефтяников. Предприятие сдали в эксплуатацию два года спустя. Обучать швей и налаживать производство в Ишимбай приехали выпускники сызранского техникума легкой промышленности.

За прошедшие 50 лет фабрика трижды прошла техническое перевооружение. В период максимального расцвета здесь трудились около 3 тыс. человек. В настоящий момент число работников составляет 600 человек.

В день юбилея одного из сотрудников фабрики наградили почетной грамотой Министерства промышленности и торговли России, а лучших сотрудников - благодарственными письмами Министерства промышленности и инновационной политики, а также администрации Ишимбайского района.

На мероприятии присутствовал Мансур Кунаков - первый заместитель главы администрации района по экономическим и финансовым вопросам.

Ордена «Знак почета» Ишимбайская фабрика трикотажных изделий основана в 1966 году. Производит трикотажные изделия для всех групп населения. В настоящее время на предприятии представлено более 300 моделей в широкой гамме расцветок. По объему выпуска трикотажных изделий ИФТИ занимает шестое место в России среди 123 предприятий аналогичного профиля. Дилерская сеть представляет продукцию в 50 регионах России.

Иллюстрация с сайта компании.
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