31.07.2017 07:09

Обувная фабрика «Спартак» подала иск о банкротстве в Арбитражный суд Республики Татарстан. Как пишет tatcenter.ru, общая сумма исковых требований к компании от истцов превышает 3,1 млрд рублей.

Банкротство «Спартака» связывают с проблемами Татфондбанка, из-за блокировки счетов в котором обувная фабрик не смогла погасить задолженность ввиду недостатка денежных средств. Это, в свою очередь, приведет к невозможности рассчитаться со всеми кредиторами, обращению взыскания на имущество и остановке деятельности.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» был введен 15 декабря 2016 года. 3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка.