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Исковые требования к «Спартаку» превышают 3,1 млрд рублей

31.07.2017  07:09

Обувная фабрика «Спартак» подала иск о банкротстве в Арбитражный суд Республики Татарстан. Как пишет tatcenter.ru, общая сумма исковых требований к компании от истцов превышает 3,1 млрд рублей.

Банкротство «Спартака» связывают с проблемами Татфондбанка, из-за блокировки счетов в котором обувная фабрик не смогла погасить задолженность ввиду недостатка денежных средств. Это, в свою очередь, приведет к невозможности рассчитаться со всеми кредиторами, обращению взыскания на имущество и остановке деятельности.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов ПАО «Татфондбанк» был введен 15 декабря 2016 года. 3 марта 2017 года ЦБ РФ отозвал лицензию у Татфондбанка. 

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