Геолокационный интернет-сервис Tiendeo стал участником ПЛАС-форума Online & Offline retail 2017, проходившего 18-19 апреля в Москве, сообщает компания.

Одним из спикеров ПЛАС-форума в этом году выступала Ольга Глебова – руководитель департамента маркетинга международных торговых центров Selgros Cash&Carry. Ольга поделилась с участниками форума опытом проведения маркетинговой кампании Selgros Cash&Carry и Tiendeo в рамках сессии «Сетевой офлайн-ритейл: стратегия и тактика успешного развития бизнеса». Опыт маркетингового взаимодействия с компанией Tiendeo, о котором рассказала Ольга, еще раз подчеркнул уникальную возможность, которую предоставляет ритейлерам компания Tiendeo - привлечение аудитории потенциальных покупателей и увеличение объемов продаж как в онлайн, так и в традиционных магазинах.

Одна из сооснователей Tiendeo, Ева Мартин, прокомментировала участие компании в ПЛАС-форуме: «ПЛАС-форум – это отличная для нас возможность показать российскому ритейлу новые технологические разработки, которые позволят им лучше узнать своих покупателей. Мы рады представить на этом мероприятии одну из наших последних инноваций – Tiendeo Geotracking, которая позволяет ритейлерам получить ценную информацию о том, какое количество покупателей посетят их точки продаж после просмотра электронного каталога, и рассчитать окупаемость инвестиций (ROI) цифровых рекламных кампаний, что раньше было просто невозможно. Для нас важно помочь ритейлерам взглянуть по-новому на тенденции в рознице, которые развиваются огромными темпами. Грамотно выстроенные рекламные кампании, которые учитывают новые тренды развития ритейла, могут существенно повысить качество продаж, а это как раз именно то, что необходимо современному ритейлу».

Испанский стартап Tiendeo был основан в 2011 году и уже насчитывает более 25-ти миллионов уникальных пользователей в месяц. Мобильное приложение Tiendeo насчитывает более 7 миллионов загрузок в 35 странах мира.