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Испанская марка Tous презентовала летнюю подборку ювелирных изделий и аксесcуаров
27.07.2017 11:06
Специальная подборка от ювелирного бренда Tous вдохновлена «летними красками флоры и фауны», сообщается в пресс-релизе компании.
Украшения из серебра и вермеля с драгоценными камнями и разноцветной эмалью сочетаются друг с другом и могут дополнить любой летний образ.
Аксессуарная линейка в нежных и насыщенных оттенках подойдет как для размеренных прогулок по городу, так и для путешествий: рюкзаки, сумки-шопперы, клатчи.
Бренд Tous основан в 1920 году Розой Ориол (Rosa Oriol) и Сальвадором Тоус (Salvador Tous). Первоначально бренд создавал инновационные украшения, которые отличались от традиционного высокого ювелирного искусства. В последние годы Tous стал lifestyle-брендом, предлагая коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров в сегменте «доступная роскошь». Сегодня Tous представлен на 5 континентах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Барселона, Мадрид, Нью-Йорк, Майами, Шанхай, Токио, Москва, Мехико и Дубай.
Фотографии предоставлены компанией.
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