Новый флагманский магазин Massimo Dutti открылся в историческом здании на Кузнецком мосту, сообщается в пресс-релизе компании.

На площади почти 1 000 кв. м. представлены женская и мужская линии одежды, обуви и аксессуаров, а также лимитированные коллекции.

Бренд Massimo Dutti предложил клиентам новый подход к покупкам, основанный на инновациях, адаптации к потребностям покупателей и внедрении последних достижений в сфере энергоэффективности.

Здание было построено в 1882 году по проекту Александра Каминского, архитектора Третьяковской галереи и автора Третьяковского пассажа. С самого начала это здание на Кузнецком мосту предназначалось для торговых помещений. Оно имеет 2 фасада, различающихся по композиции и декору, выполненному в эклектичном стиле с элементами классической архитектуры. При этом скошенный угол здания визуально соединяет эти фасады, способствуя созданию целостного облика.

Дизайн интерьера, полностью разработанный Massimo Dutti, основан на использовании новых материалов, отделки и освещения. Напольное покрытие выполнено из итальянского мрамора бежевых тонов. Освещение также играет немаловажную роль: основной свет направлен на коллекцию, а дополнительные лампы создают теплую и уютную атмосферу. Все детали нового магазина передают стиль и индивидуальность бренда, основанные на качестве и ценности коллекций Massimo Dutti. Мебель также вносит свой непосредственный вклад в интерьер магазина, благодаря сбалансированному сочетанию больших центральных столов из камня с небольшими столиками возле удобных кресел в стиле 50-х годов и ковровым покрытием.

Испанский бренд Massimo Dutti был основан в 1985 году как марка мужской одежды. С 1995 года Massimo Dutti создает одежду для женщин, а в 2003 году бренд запустил коллекцию детской одежды Boys & Girls. Massimo Dutti входит в группу компаний Inditex, частью которой также являются бренды Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterque. За это время испанский бренд Massimo Dutti укрепил свои позиции как в Европе, так и на мировой арене. Сегодня Massimo Dutti располагает сетью из 780 магазинов в 73 странах мира.

Фотография предоставлена компанией.