Торжественное открытие флагманского бутика Tous состоялось 13 мая в столичном ТРК «Атриум», сообщается в пресс-релизе компании.

Новый бутик расположился на прежнем месте первого уровня ТРК «Атриум» и представляет новейшую концепцию бренда.

По случаю торжественного открытия всех гостей ждала яркая и насыщенная программа в течение всего дня: фэшн-скетчи, подарки при покупке, специальная фотозона Tous, коктейль-бар, выступление балерины и многое другое. Также во время мероприятия были подведены итоги весеннего конкурса и разыграны ювелирные изделия и аксессуары бренда.

Специальным гостем мероприятия стала Екатерина Климова, лицо и посланница бренда Tous в России. Атмосферу праздника поддерживал телеведущий Тимур Соловьев. А музыкальное настроение вечера создавала Dj Саша Паника.

Мероприятие также посетили такие медийные персоны, как режиссер Валерия Гай Германика, актриса театра и кино Екатерина Вилкова, модель и телеведущая Мария Миногарова, актриса театра и кино Серафима Низовская, телеведущая Ирена Понарошку, актриса театра и кино Екатерина Молоховская и многие другие.

В новом флагманском бутике представлен большой выбор ювелирных изделий и часов, а также сумки, аксессуары, солнцезащитные очки и парфюмерия.

Бренд Tous был основан в 1920 году Розой Ориол и Сальвадором Тоус. Сегодня компания предлагает коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров. Tous представлен в 43 странах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Нью-Йорк, Мехико, Москва и Токио, штаб-квартира бренда расположена в Манресе (Барселона, Испания).

Фотографии предоставлены компанией.