Торжественное открытие флагманского бутика Tous состоится 13 мая в столичном ТРК «Атриум», сообщается в пресс-релизе компании.

Новый бутик расположится на прежнем месте первого уровня ТРК «Атриум», но представит новейшую концепцию бренда и станет «сердцем» московской розничной сети Tous.

По случаю торжественного открытия гостей будет ждать насыщенная программа в течение всего дня: фэшн-скетчи, подарки при покупке, специальная фотозона Tous, коктейль-бар, выступление балерины, розыгрыш призов и многое другое. Также в этот день в бутике будет работать сертифицированный художник по пирсингу: при покупке серег юные модницы смогут проколоть уши и примерить своих первых «мишек» Tous.

Специальным гостем мероприятия станет Екатерина Климова, лицо и посланница бренда Tous в России. Атмосферу праздника будет поддерживать телеведущий Тимур Соловьев. А музыкальное настроение вечера создаст Dj Саша Паника.

В новом флагманском бутике будет представлен большой выбор ювелирных изделий и часов, а также сумки, аксессуары, солнцезащитные очки и парфюмерия.

Бренд Tous был основан в 1920 году Розой Ориол и Сальвадором Тоус. Сегодня компания предлагает коллекции ювелирных украшений, сумок, парфюмерии, часов, солнцезащитных очков и аксессуаров. Tous представлен в 43 странах в более чем 500 магазинах в таких городах, как Нью-Йорк, Мехико, Москва и Токио, штаб-квартира бренда расположена в Манресе (Барселона, Испания).

Фотография предоставлена компанией.