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Итальянская компания Cozy Home открыла магазин в Новосибирске

04.05.2017  11:44

Новый розничный филиал сети Cozy Home площадью 133 кв. м. открылся 3 мая в новосибирском ТРК «Ройял Парк», сообщается в пресс-релизе компании.

Итальянский бренд Cozy Home присутствует на российском рынке с 2015 года. Компания представляет широкий ассортимент одежды для сна и отдыха, линию домашнего текстиля собственного производства, а также коллекцию декоративных товаров для дома.

В настоящий момент для покупателей доступно 19 розничных магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Чебоксарах и Новосибирске. Также действует интернет-магазин cozyhome.ru с доставкой по всей России.

Следующее открытие собственного розничного магазина сети Cozy Home запланировано на ближайшее время в Москве.

Фотография предоставлена компанией.

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