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Итальянская марка Conso wear открыла первый магазин в Новосибирске

12.05.2017  21:44

В апреле в Новосибирске начал работу фирменный магазин итальянской марки Conso wear, пишет «Деловой квартал».

В ТРЦ «Галерея Новосибирск» в апреле открылся первый магазин Conso wear. Ассортимент торговой точки представляет собой итальянскую верхнюю одежду для женщин и девочек.

Магазин занял 90 кв. м на третьем этаже торгового комплекса. Куртки, жакеты, ветровки, плащи, пальто, тренчи Conso wear стоят от 7 до 30 тыс. рублей. Коллекции обновляются два раза в год.

Марка Conso wear основана на севере Италии. Направление бренда - casual. В России открыто девять магазинов компании: шесть в Москве и по оному в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Новосибирске. 

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