24.05.2017 06:52

В Новосибирске прошел российско-итальянский семинар «Искусство инноваций». В рамках мероприятия представители итальянских компаний рассказали о совместной работе с новосибирскими компаниями, в том числе сферы легпрома.

Новосибирск стал первым российским городом, принявшим семинар, который проводится более десяти лет в ряде мировых стран, говорится в сообщении портала «Континент Сибирь» В семинаре приняли участие бизнесмены, представители деловых кругов и должностные лица региона и города. Они обсудили актуальные экономические вопросы, а также перспективные направления взаимодействия предпринимателей России и Италии.

«Семинар показал, насколько высок интерес новосибирского предпринимательского сообщества к сотрудничеству с итальянской стороной в пищевой, перерабатывающей и легкой промышленностях, — подчеркнул начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько. — Есть хорошие примеры взаимодействия новосибирских компаний с Италией, в частности, «Обувь России», «Синар», «Саломея», Bizzarro и многие другие».

«Перед введением санкций, по данным итало-российской торговой палаты, за 2013 год Италия занимала второе место среди стран Евросоюза по объему товарооборота с Россией после Германии, — продолжил начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Виталий Витухин. — По прошествии трех лет Италия пострадала в особенности от контрсанкций, нивелировавших все преимущества, которые страна имела в аграрной отрасли и секторе производства текстиля и одежды». Спикер также отметил, что сегодня выгоднее производить в России, нежели экспортировать в нее. Тем не менее предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества России и Италии существуют.

«Россия для нас не просто стратегический рынок, это стратегическая страна. Противопоставлять себя ей — значит нарушать мировой баланс. Только совместными усилиями Азия и Европа смогут преодолеть любые вызовы», — подчеркнул председатель совета директоров банка «Интеза» Антонио Фаллико.