|
|
Итальянский бренд Ahimsa открыл бутик в «Афимолл Сити»
16.01.2017 10:23
Новый магазин меховой одежды от Ahimsa площадью 120 кв. м. расположился на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити», сообщается в пресс-релизе компании.
В бутике представлены шубы и жилеты из североамериканской, канадской и скандинавской норки с отделкой из соболя.
Марка Ahimsa зародилась в Риме, где. Креативным директором бренда является Gabriel Pisani. Сырье для пошива закупается на меховых аукционах в Сиэтле (маркировка American Legend (США), Торонто - Nafa (Канада) и датском аукционе Kopenhagen Furs (Дания, Копенгаген), пошив осуществляется в Италии.
Официальным представителем бренда в России является компания «Европейский мех» (ООО «ХАММАКС трейд»), шоу-рум компании расположен в Башне Федерации.
Фотография предоставлена компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте