Новый магазин меховой одежды от Ahimsa площадью 120 кв. м. расположился на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити», сообщается в пресс-релизе компании.

В бутике представлены шубы и жилеты из североамериканской, канадской и скандинавской норки с отделкой из соболя.

Марка Ahimsa зародилась в Риме, где. Креативным директором бренда является Gabriel Pisani. Сырье для пошива закупается на меховых аукционах в Сиэтле (маркировка American Legend (США), Торонто - Nafa (Канада) и датском аукционе Kopenhagen Furs (Дания, Копенгаген), пошив осуществляется в Италии.

Официальным представителем бренда в России является компания «Европейский мех» (ООО «ХАММАКС трейд»), шоу-рум компании расположен в Башне Федерации.

Фотография предоставлена компанией.