Вдохновением для создания клубных пиджаков Billionaire стали закрытые объединения, элитарные мужские клубы в Англии, привилегированные общества во всем мире, сообщается в пресс-релизе компании.



Модели выполнены из высококачественной фактурной ткани и традиционно дополнены латунными пуговицами и эмблемой Billionaire на нагрудном кармане. Пиджак без шлиц на спине смотрится как классический смокинг. Ширина лацканов оптимальна и подходит под любое телосложение. Подкладка — шелк. Клубный пиджак рекомендуется носить с брюками или джинсами свободного кроя.

Billionaire Couture — итальянский бренд мужской и женской одежды, обуви и аксессуаров. Компания была создана в 2004 году в Лондоне. Ее основателями стали дизайнер Анжело Галассо, а также итальянский миллиардер Флавио Бриаторе, возглавляющий команду Renault в Formula 1, в собственности которого находится модный ночной клуб Le Billionaire. Основная концепция торговой марки Billionaire Italian Couture — это demicouture для мужчин. Все товары компании, будь-то одежда, аксессуары, обувь или ювелирные украшения, создаются небольшими партиями и только вручную.

Фотография предоставлена компанией.