Презентация коллекции Eleventy сезона осень-зима 2017/2018 состоялась 19 апреля в ЦУМе, сообщается в пост-релизе компании.

Креативный директор мужской линии Eleventy Марко Балдассари и креативный директор женской линии Паоло Цунтини приехали в Москву, чтобы заявить таким образом об экспансии своей марки на российский рынок и лично представить новую коллекцию.

Марко и Паоло рассказали, что присутствие Eleventy в России – знаковый для бренда шаг. Ведь на протяжение нескольких веков взаи­мо­дей­ст­вие итальянской и российских куль­тур находило отражение не только в архитектуре, театре, кино, но и моде. Производители гордятся постоянным союзом бренда с другими достижениями Италии, которые воспевают во всем мире за их историю, творчество и инновации. Кстати, именно в этом заключается своеобразное ноу-хау Eleventy Group: компания инвестирует в систему аутсорсинга, которая направлена на сохранение итальянских ремесленных традиций. На сегодняшний день производство объединяет 94 микропредприятия с разными специализациями, расположенных по всей территории Италии.

«Наша задача заключается в том, чтобы создать продукт высшего качества и подать его наиболее целесообразно, но по разумной цене. Клиенты, с которыми мы сотрудничаем сегодня, знают и очень ценят это, поэтому мы стараемся внимательно и ответственно подходить к их запросам», – отметили Марко Балдассари и Паоло Цунтини, демонстрируя гостям вещи из новой коллекции.

Основной мотив женской коллекции – стиль бохо-шик. Тут и знаковые для марки натуральные дорогие ткани, и меховая отделка, ассиметричный крой, аксессуары ручной работы. Особенно пришлось по душе гостям серое пальто, которое сразу облюбовали Анжелика Тиманина и Ясмина Муратович. В мужской линии, помимо невесомых кашемировых пальто и тренчей из лодена, можно найти смелые решения вроде бомберов из металлизированной ткани и верхней одежды в стиле милитари.

Презентацию Eleventy в ЦУМе посетили: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Анжелика Тиманина, Максим Шарафутдинов, Ясмина Муратович и Екатерина Одинцова.

Фотографии предоставлены компанией.