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Итальянский бренд Eleventy презентовал свою новую коллекцию в Москве
24.04.2017 23:45
Презентация коллекции Eleventy сезона осень-зима 2017/2018 состоялась 19 апреля в ЦУМе, сообщается в пост-релизе компании.
Креативный директор мужской линии Eleventy Марко Балдассари и креативный директор женской линии Паоло Цунтини приехали в Москву, чтобы заявить таким образом об экспансии своей марки на российский рынок и лично представить новую коллекцию.
Марко и Паоло рассказали, что присутствие Eleventy в России – знаковый для бренда шаг. Ведь на протяжение нескольких веков взаимодействие итальянской и российских культур находило отражение не только в архитектуре, театре, кино, но и моде. Производители гордятся постоянным союзом бренда с другими достижениями Италии, которые воспевают во всем мире за их историю, творчество и инновации. Кстати, именно в этом заключается своеобразное ноу-хау Eleventy Group: компания инвестирует в систему аутсорсинга, которая направлена на сохранение итальянских ремесленных традиций. На сегодняшний день производство объединяет 94 микропредприятия с разными специализациями, расположенных по всей территории Италии.
«Наша задача заключается в том, чтобы создать продукт высшего качества и подать его наиболее целесообразно, но по разумной цене. Клиенты, с которыми мы сотрудничаем сегодня, знают и очень ценят это, поэтому мы стараемся внимательно и ответственно подходить к их запросам», – отметили Марко Балдассари и Паоло Цунтини, демонстрируя гостям вещи из новой коллекции.
Основной мотив женской коллекции – стиль бохо-шик. Тут и знаковые для марки натуральные дорогие ткани, и меховая отделка, ассиметричный крой, аксессуары ручной работы. Особенно пришлось по душе гостям серое пальто, которое сразу облюбовали Анжелика Тиманина и Ясмина Муратович. В мужской линии, помимо невесомых кашемировых пальто и тренчей из лодена, можно найти смелые решения вроде бомберов из металлизированной ткани и верхней одежды в стиле милитари.
Презентацию Eleventy в ЦУМе посетили: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Анжелика Тиманина, Максим Шарафутдинов, Ясмина Муратович и Екатерина Одинцова.
Фотографии предоставлены компанией.
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