Новую коллекцию Isabel Garcia лично представил дизайнер марки Бичолла Тетрадзе, сообщается в пост-релизе компании.

Коллекция Isabel Garcia для MBFWR создавалась на основе «чувства восхищения женщиной и ее магнетической неповторимости и элегантности». Она разнообразна как по цветовой гамме, так и непредсказуемыми сочетаниями декоративной отделки.

Коллекция богата как струящимися платьями из принтов красивых изысканных оттенков, так и сочетанием этих принтов с мягким велюром, плиссе и тонким декоративным кружевом. В ней представлены платья из мягких бархатистых пайеток, эластичные текстурированные ткани, графические орнаменты и цветовые блоки.

Изумрудно зеленый и голубовато-хвойный оттенок, арктический голубой, терракотовый, пурпурный и серебристые оттенки персикового и розового являются основными цветами коллекции.

Показ Isabel Garcia посетили Светлана Лобода, Кети Топурия и многие другие звездные гости.

Isabel Garcia – итальянский бренд дизайнерской одежды, отличительными чертами которого стали насыщенные цвета, необычные фасоны и оригинальный подход к использованию материалов. Компания объединяет 13 магазинов в городах Европы и России, а также 2 выставочных зала, расположенных во Франции и Италии. В мае 2015 года Isabel Garcia запустила свой интернет-магазин, в котором представлены все линии бренда: Gold Label, Isabel Garcia и Red Isabel.

Фотографии предоставлены компанией.