В рамках Международной выставки «CJF – Детская мода», прошедшей 26-29 сентября в ЦВК «Экспоцентр», состоялась официальная презентация бренда Jijil Jolie, сообщает компания.

Профессиональное сообщество байеров познакомилось с коллекцией SS18, состоящей из 7 ярких капсул повседневной и нарядной одежды для девочек 2-14 лет. Организаторы CJF высоко оценили нового итальянского фэшн-игрока в премиальном сегменте.

Взрослая линия Jijil и повторяющая ее детская Jijil Jolie – премиальные бренды компании D.G. Group. Развитием Jijil в России и СНГ занимается компания Superstudio.

«Мы приняли верное решение участвовать в выставке «CJF – Детская мода», потому что наши клиенты должны знать: в своих городах они могут представлять не только взрослую, но также и детскую коллекцию. Jijil Jolie – это, в первую очередь, истинное итальянское качество и дизайн, необычные текстуры и натуральные ткани. Секрет бренда заключается в том, что обе линии повторяют друг друга в актуальном стиле спорт-шик. Мы, пожалуй, единственный экспонент на выставке, который показывает итальянский фэшн таким, какой он должен быть», – резюмирует директор Superstudio Екатерина Махотенко.

Сегодня бренд Jijil представлен более чем в 80 городах России, Казахстана, Украины и Беларуси.

Jijil – итальянский премиальный бренд, основанный в 2008 г. в регионе Апулия. Jijil делает ставку на постоянные исследования, эксперименты в подборе и сочетании тканей, разработку особых лекал, которые подчеркивают женственность.

Jijil Jolie – итальянский премиальный бренд одежды для девочек в стилевой направленности взрослой линии.

Superstudio – итальянская компания со штаб-квартирой в г. Риччоне и шоу-румом в Москве. Сегодня Superstudio, основываясь на свой 25-летный опыт в фэшн-бизнесе, развивает в России и СНГ ряд премиальных брендов, производство которых сосредоточено исключительно в Италии.

Фотографии предоставлены компанией.