17.03.2017 06:39

Региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области «Нижегородиспытания» протестировали образцы полотенец из магазинов Нижнего Новгорода. Как говорится в сообщении организации, больше половины образцов не прошли проверку на качество.

В разнице представлены полотенца махровые, бамбуковые, льняные и хлопковые.

В экспертизе участвовали полотенце кухонное вафельное «Цветочки-ягодки» 100% хлопок, изготовитель НТК, Санкт-Петербург, полотенце кухонное ТМ Home club 70% хлопок, 30% лен, изготовитель «Костромской лен», полотенце кухонное 100% хлопок, изготовитель ТФК «Славянский текстиль», Санкт-Петербург, полотенце махровое ПЦ-2601-116 100% хлопок, изготовитель «Донецкая мануфактура», Донецк и полотенце махровое 65% бамбук, 35% хлопок, ТМ Belezza, производство Китай.

Все представленные образцы тестировали по основными параметрам: водопоглощение, капиллярность и разрывная нагрузка:

«Из пяти образцов три - кухонные полотенца под номерами 1, 2 и 3 - не прошли проверку по капиллярности (способности впитывать влагу). А ведь это является одним из важнейших показателей для данного товара. Кроме того, образцы №1 и №2 не прошли испытания на разрывную нагрузку - это говорит о том, что они не выдержат воздействий стирки и глажки и быстро потеряют вид», - заявил руководитель ИЦ «Нижегородиспытания» Даниил Киреев.

Кроме того, эксперты изучили образцы на содержание свободного хлора, поскольку некоторые производители используют это вещество для отбеливания ткани. Испытания по этому показателю образцы прошли успешно. Также состав материала каждого участника экспертизы тестировался на наличие в нем тяжелых металлов и токсичных элементов. Результаты проверки показали, что ни в одном из представленных полотенец их содержание не превысило предельно допустимых значений.