Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week будет проходить в Москве с 13 по 19 ноября 2017 года, сообщают организаторы.

Среди участников сезона также: Ассоциация модельеров России (Валентина Мельникова, Ирина Белопухова, Светлана Диво, Наталья Ледерер, Лариса Шарин, Татьяна Савосина, Анастасия Барсукова, Елена Старикова, Вера Черепова), Frugoletto (Италия-Россия), Надежда Шибина, Cartas, Андрей Канунов, Bella Monella by CatischE (Италия-Россия), А-Storekids, Veraletta, Franka-Victorya Grafsky, Александра Козловская (Белоруссия), Negoda Oksana, Russian Barbie, Наталья Мейтинг, George Black, Fashion Style и др.

Отличительной чертой Estet Fashion Week, является демонстрация на подиуме не только коллекций одежды и аксессуаров, но и ювелирных коллекций. С 13 по 19 ноября на показах Estet Fashion Week можно будет увидеть украшения от ювелирных и часовых брендов: Gevorkyan (Россия-Армения), «Ника» (Россия), Philippe de Cheron (Швейцария), «Киэрге» (Россия, Якутия), Gohfeld Jewellery (Россия), Escada (Швейцария), Bijou Tresor (США), YKstyle (Россия), Zlata.

Лучшие коллекции, показанные в течение недели, оценит жюри, состоящее из экспертов в области моды и стиля, а также медийных персон. Среди них – топ-стилист Сергей Зверев, топ-модель, телеведущая, директор «Музея моды» Оксана Федорова, продюсер, ректор РГУ им. Косыгина А.Н. (Технологии. Дизайн. Искусство) Валерий Белгородский, певеци продюсер Владимир Левкин, актриса и певица Анастасия Задорожная, президент Фонда развития ювелирного искусства России Галина Ананьина, fashion-директор журнала ОК! Ирина Свистушкина, топ-модель, телеведущая Ирина Дмитракова, куратор курса «Ювелирный дизайн» Британской высшей школы дизайнаИгорь Комов, гл. ред. Fashion Education Ирина Каримова и другие. Почетный председатель жюри – глава Дома моды SlavaZaitsev Вячеслав Зайцев.

Estet Fashion Week, как всегда, подарит зрителям не только fashion-показы, но и ежедневную концертную программу. Среди участников: Настя Задорожная, Светлана Разина (экс-«Мираж»), квартет VIVA, Шоу-балет Aeros, детская театр-студия «Непоседы», Александр Балыков, Анна Марти, Карина Эвн и др.

Особенным пунктом программы Estet Fashion Week станут и традиционные «круглые столы» (начало в 16.30), которые будут интересны и полезны и дизайнерам, и моделям, и всем интересующимся модой и стилем (вход – по пригласительным недели моды). Заявленные темы: «Секреты продаж в fashion-бизнесе: как добиться желаемого от кого угодно» (представляет бизнес-школа Бориса Жалило), «Ювелирная и часовая мода. Актуальные тренды» (представляет изд-во «Часовая литература»), «Как правильно подбирать нижнее белье?» (представляет бизнес-школа Елены Регак), «Мода и сексуальность» (участвуют эксперты Елена Перелыгина, Любовь Белая, Елена Барбаш, Александра Миллер), «30 критических ошибок при выборе одежды» (представляет эксперт по стилю Александр Белов), «10 секретов успешных продаж коллекций одежды» (представляет агентство Fashion advisers).

Два дня из семи (14 и 15 ноября) будут посвящены детским показам – на подиуме будут презентованы детские коллекции, которые представят юные модели. Сбор гостей в эти дни – с 17.00.

Адрес: Москва, ул. Веткина, 4. Ювелирный дом «Эстет» (м. «Марьина роща»). Вход – по пригласительным билетам.

Иллюстрация предоставлена организаторами.