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Ивановская компания «Текстильный дом» намерена усиливать свои позиции в Казахстане и Белоруссии
09.08.2017 07:13
Компания «Текстильный дом» намерена усилить свои позиции в соседних Казахстане и Белоруссии, для чего расширит свой коллектив с 25 до 100 человек.
Как сообщает «Ивановская газета», это произойдет к концу 2018 года, когда на предприятии будет расширено производство трикотажных изделий.
В «Текстильном доме», именно трикотаж пользуется высоким спросом в Казахстане и Белоруссии. Но для наращивания производства нужно закупить дополнительное оборудование.
Причину высокого спроса на вичугский трикотаж в «Текстильном доме» объясняют в том числе качеством сырья, поставляемого партнерами и произведенного в Ивановской области.
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