09.08.2017 07:13

Компания «Текстильный дом» намерена усилить свои позиции в соседних Казахстане и Белоруссии, для чего расширит свой коллектив с 25 до 100 человек.

Как сообщает «Ивановская газета», это произойдет к концу 2018 года, когда на предприятии будет расширено производство трикотажных изделий.

В «Текстильном доме», именно трикотаж пользуется высоким спросом в Казахстане и Белоруссии. Но для наращивания производства нужно закупить дополнительное оборудование.

Причину высокого спроса на вичугский трикотаж в «Текстильном доме» объясняют в том числе качеством сырья, поставляемого партнерами и произведенного в Ивановской области.