28.02.2017 07:02

Ивановскую область с рабочим визитом посетила делегация из Таджикистана. Как говорится в сообщении администрации региона, стороны обсудили перспективы совместной работы в текстильной промышленности.

В составе делегации, в частности, были министр промышленности и новых технологий Шавкат Бобозода и начальник департамента внешнеэкономических связей министерства Султан Умаров, представители деловых кругов.





«Традиционно предприятия нашего региона ориентируются на хлопковолокно из Узбекистана. Однако в Таджикистане в последние годы появились новые компетенции в этой сфере, вложены большие средства в модернизацию отрасли, и по соотношению цена-качество таджикский хлопок сегодня конкурентоспособен на рынке. Кроме того, есть заинтересованность в организации совместных предприятий по выращиванию и первичной обработке хлопка непосредственно на территории Таджикистана со стороны ряда ивановских компаний», - пояснил директор департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин.





По итогам 2016 года товарооборот Ивановской области с Республикой Таджикистан составил свыше 8,9 млн долларов (экспорт – более 1,8 млн, импорт – более 7,1 млн долларов). Ведущая позиция импорта – хлопковое волокно. Ивановская область развивает сотрудничество с областями Республики Таджикистан - Согдийской и Хатлонской.