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Ивановская область готова поставлять в Дагестан текстильную продукцию

27.01.2017  07:09

Делегация Республики Дагестан во главе с министром промышленности и торговли региона Юсупом Умавовым посетила Ивановскую область.

Как, в частности, сообщил на встрече, призванной укрепить партнерские связи между двумя регионами, президент Торгово-промышленной палаты Ивановской области Леонид Иванов, Дагестан, являясь крупным производителей овощей и фруктов, может поставлять их на ивановский рынок. В свою очередь, область продолжает оставаться центром текстильной отрасли России и готова предложить широкий ассортимент текстильной продукции, а также продукцию машиностроения.

Как подчеркнул чиновник, стороны обсудили с представителями органов власти и делового сообщества перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также обменялись информацией об экономическом потенциале своих регионов, основных отраслях производства и видах продукции, которой могли бы заинтересовать друг друга.

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