05.05.2017 21:33

На 7-ой Торговой сессии Подмосковья будет представлен стенд производителя трикотажных головных уборов из Ивантеевки, компании «Академ-Текстиль», сообщает пресс-служба правительства МО.

Ивантеевская компания «Академ-Текстиль» примет участие в 7-ой Торговой сессии Подмосковья. Предприятие специализируется на производстве головных уборов из трикотажа. На предстоящем мероприятии будет представлен стенд фабрики.

«Подобные компании, конечно же, заинтересованы в дальнейшем развитии и расширении. Наша Торговая сессия, участниками которой будут представители розничной торговли, не только из Подмосковья, но и других регионов России – может стать отличной площадкой для поиска новых площадок сбыта», - прокомментировал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Компания «Академ-Текстиль» создана в 1998 году. Предприятие выпускает более 2 млн изделий в год. Отпускная стоимость продукции составляет от 150 до 2,5 тыс. рублей.