С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиИз бюджета Нижегородской области обманом получено 600 тыс. рублей на швейное оборудование
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

Из бюджета Нижегородской области обманом получено 600 тыс. рублей на швейное оборудование

16.02.2017  23:23

Жительница Нижнего Новгорода предоставила подложные документы о тратах на швейное оборудование, чтобы получить субсидию в размере 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода.

Нижегородская предпринимательница обманом добилась субсидий из областного бюджета. В мае 2012 года она зарегистрировала швейную фирму и подала документы на получение средств. После этого она предоставила подложные накладные о покупке оборудования на сумму 300 тыс. Во второй раз она запросила аналогичную сумму на развитие.

Уголовное дело по данному факту передано в Нижегородский районный суд. Предпринимательница возместила ущерб, однако ей грозит до шести лет тюрьмы. 

Просмотров: 47
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1245 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте