16.02.2017 23:23

Жительница Нижнего Новгорода предоставила подложные документы о тратах на швейное оборудование, чтобы получить субсидию в размере 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Нижнего Новгорода.

Нижегородская предпринимательница обманом добилась субсидий из областного бюджета. В мае 2012 года она зарегистрировала швейную фирму и подала документы на получение средств. После этого она предоставила подложные накладные о покупке оборудования на сумму 300 тыс. Во второй раз она запросила аналогичную сумму на развитие.

Уголовное дело по данному факту передано в Нижегородский районный суд. Предпринимательница возместила ущерб, однако ей грозит до шести лет тюрьмы.