16.10.2017 07:01

Изменение таможенной политики снизит стоимость одежды, позволят насытить внутренний рынок сырьем для отдельных производств легпрома и увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке, заявили «Известиям» в Минпромторге.

По оценке министерства, в частности, нулевые пошлины на сырье позволят снизить стоимость товаров из вискозы и трикотажа, при этом в целом, по оценке экспертов, в будущем году цена на одежду может снизиться на 10%.

Как напоминает издание, с 1 сентября 2017 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнулила на год таможенную пошлину на ввоз трикотажных полотен ручного или машинного вязания. По решению ЕЭК, со 2 января 2018 года вступает в силу нулевая ввозная пошлина на отдельные искусственные вискозные волокна — такой она будет до конца 2019 года. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос по тарифной политике и в отношении синтетического текстиля, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас, по оценкам представителей отрасли, до 70% необходимого легкой промышленности сырья импортируется. Трикотажных полотен и вискозных волокон на территории России производится крайне мало. В настоящее время в России на постоянной основе сохранена ставка ввозной таможенной пошлины на уровне 0% лишь на дубленую кожу.