28.12.2016 07:27

Известный кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов стал владельцем онлайн-магазина и марки православной женской одежды «Ксенюшка». Как пишет «КоммерсантЪ», режиссер стал акционером магазина наравне с партнерами Ирен и Эдуардом Утебековыми.

Теперь, сообщает издание со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, 50% компании принадлежит Тимуру Бекмамбетову, еще по 25% владеют его партнеры.

«Ксенюшка» зарегистрирована в Москве по одному адресу с кинокомпанией господина Бекмамбетова Bazelevs. Такой же адрес указан для приема корреспонденции на сайте магазина Ksenyushka.ru. Госпожа Утебекова также занимает должность директора по внешним и региональным связям Bazelevs.

«Ксенюшка» — интернет-магазин и марка женской одежды, основанная «на православных христианских ценностях», сказано на сайте. Магазин назван именем блаженной Ксении Петербургской, десятую часть дохода он отправляет в Свято-Ксениевский монастырь. Платья стоимостью от 2,9 тыс. руб. и юбки от 1,3 тыс. руб. разработаны в России и доставляются в пределах СНГ.