16.03.2017 07:10

В 2017 году Яковлевская льняная мануфактура, работающая в г. Приволжск Ивановской области, планирует изготовить порядка 5,4 млн кв. м тканей. Как сообщает администрация региона, предприятие посетила заместитель председателя правительства Ивановской области Светлана Давлетова.

Светлана Давлетова ознакомилась с выпускаемым ассортиментом продукции, осмотрела отделочный, раскройный, швейные цеха комбината, а также цех упаковки готовых изделий. Она сообщила, что в настоящее время рассматривается вопрос подготовки заявки на создание территории опережающего социально-экономического развития в границах моногорода Приволжск. «Это послужит стимулом для инвестиций и развития на территории моногорода не только текстильной, но и других видов промышленности», – отметила Светлана Давлетова.

Как напомнила Светлана Давлетова, предприятие успешно вышло из кризиса: в конце прошлого года на предприятии произошла смена собственника, работникам были выданы уведомления о ликвидации компании «Ланкастер» – прежнего арендатора производственных мощностей льнокомбината. С января 2017 года на базе имущественного комплекса предприятия осуществляет производственную деятельность Яковлевская льняная мануфактура.

Она отметила, что правительству Ивановской области, участвовавшему в переговорах между кредитором и арендатором предприятия, удалось урегулировать ситуацию и договориться с новым собственником о сохранении объемов производства и трудового коллектива бывшего комбината.

Заместитель генерального директора Яковлевской льняной мануфактуры Виталий Маутин рассказал, что в марте предприятие вышло на прошлогодние объемы производства. Порядка 70% продукции комбината по-прежнему выпускается на экспорт.

Яковлевский льнокомбинат – одно из старейших градообразующих предприятий региона. Здесь выпускаются льняные, полульняные и хлопчатобумажные ткани, а также изделия бытового назначения: скатерти, салфетки, жаккардовые полотенца и хозяйственные холсты. Ткани и изделия предприятия отличают высокие потребительские свойства, разнообразие художественно-колористического оформления, соответствие современным направлениям моды. Продукция комбината экспортируется в Германию, Португалию Америку, Литву, Канаду, Австралию, Голландию, а также реализуется в России. На сегодняшний день здесь трудится порядка 900 человек.



