23.12.2016 21:08

В номинации «Промышленные товары для населения» всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» дипломом отмечено якутское ателье «Кэрэ», сообщает пресс-служба Минэкономики Республики Саха.

Награждение победителей всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» и республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии — 2016» прошло в Якутске 22 декабря. Министр экономики республики Алексей Стручков лично присутствовал на мероприятии и поздравлял лауреатов, а также дипломантов.

За достижение высоких результатов в улучшении качества и безопасности продукции местного производства дипломом лауреата конкурса «100 Лучших товаров России» в номинации «Промышленные товары для населения» отмечено ателье «Кэрэ». Награда вручена организации за текстиль в национальном стиле.

«Хотелось бы отметить, что победа в данном конкурсе — это не только формирование положительного имиджа предприятия, но и большая ответственность. Конкурс способствует насыщению республиканского рынка высококачественными и конкурентоспособными товарами местного производства, стимулируя предприятия и организаций», — сказал Алексей Стручков.

Помимо ателье «Кэрэ» лауреатами конкурса программы «100 Лучших товаров России» стали еще две компании, а дипломантами — девять организаций.