12.10.2017 07:10

Глава Якутии Егор Борисов посетил Намский улус, где ознакомился с проектами предпринимателей. В их числе швейное предприятие «Кэрэ».

В начале года глава региона уже посетил Центр кластерного развития «Якутия», в котором расположен один из цехов ателье. Этот бизнес начинался с пошива и ремонта лёгкой и меховой одежды. С марта 2015 года цех стал резидентом Центра кластерного развития, после чего ассортимент выпускаемых товаров значительно расширился. Сегодня в «Кэрэ» шьют национальные платья и костюмы, школьную форму и домашний текстиль, производят сувенирную и печатную продукцию. Вдобавок к этому предприятием разработана линия спортивной одежды с национальной символикой.





Компания целях расширения швейного производства приобрела в селе Намцы участок площадью 3200 кв метров. На участке снесены ветхие здания, будут построены новые производственные цеха. Недавно были подписаны соглашения между министерством образования и науки Якутии, профессиональными организациями и работодателями о сотрудничестве в сфере организации и реализации системы дуального обучения при подготовке рабочих кадров и договор о сотрудничестве по организации и реализации дуальной системы обучения с Якутским индустриально-педагогическим колледжем. Ранее были подписаны договоры о сотрудничестве по реализации дуальной системы обучения с Якутским технологическим техникумом сервиса и Саха политехническим лицеем.

«Мы приветствуем любое начинание в сфере развития малого и среднего предпринимательства. В условиях Якутии, где строить бизнес сложно по разным объективным и субъективным факторам, любое движение навстречу должно приветствоваться, особенно если это развитие происходит на селе», — подчеркнул Егор Борисов.



