Телеканал MTV Россия и британский бренд Betsy объявили о старте продаж линии обуви Yana Churikova & MTV for Betsy сезона весна-лето 2017.

Презентация новой коллекции состоялась 23 марта в пространстве Loft #1, где гостей мероприятия ждал эксклюзивный показ, за которым последовала вечеринка в стиле neon-party. Среди гостей вечера были замечены Екатерина Стриженова с дочерью Александрой, Мариам Туркменбаева из Quest Pistols Show, Полина Гренц, группа «Нервы» и топ-блогер Валерия Любарская.

«Сотрудничать с брендом Betsy – одно удовольствие! В очередной раз у нас получилось создать очень яркую и действительно весеннюю коллекцию. Но самым важным для меня является то, что это не просто fashion-проект – это возможность помочь детям и очень простой способ сделать что-то хорошее!» – прокомментировала Яна Чурикова, руководитель телеканала MTV Россия.

Каждая модница, которая приобретет пару из коллекции, не просто добавит ярких акцентов своему весеннему гардеробу, но и сделает доброе дело – по сложившейся традиции часть средств, вырученных от продажи коллекции, будет направлена в благотворительный фонд «Линия жизни», оказывающий помощь тяжелобольным детям.

«Мы счастливы представить уже вторую коллекцию обуви, созданную совместно с неповторимой Яной Чуриковой и телеканалом MTV. Сотрудничество с ними – бесценный и уникальный опыт. Мы уверены, что новая коллекция будет по достоинству оценена нашими покупателями, и каждая девушка сможет не только приобрести ультрамодную обувь, но и тем самым принять участие в благотворительном проекте. Делать добро просто»,- говорит Анастасия Буйденок, директор по маркетингу бренда Betsy.

«Очень рады сотрудничеству с брендом Betsy и Яной Чуриковой, членом попечительского совета фонда «Линия жизни». С запуском капсульной коллекции Betsy появилась новая возможность помогать с радостью и встроить добрые дела в повседневную жизнь активных молодых людей», - отметила президент Благотворительного фонда «Линия жизни» Фаина Захарова.

Коллекция Yana Churikova & MTV for Betsy сезона весна-лето 2017 поступила в продажу в марте 2017 года и доступна в фирменных магазинах Keddo, интернет-магазинах lamoda.ru, wildberries.ru и многих других. Полный список магазинов, в которых можно приобрести обувь из коллекции, размещен на сайте www.betsy.ru.

Напомним, транснациональный канал MTV — развлекательный телеканал для молодежи. Его аудитория насчитывает более полумиллиарда семей по всему миру. MTV Россия распространяется в спутниковых и кабельных сетях как в стандартном разрешении, так и в формате высокой четкости. В сетку вещания телеканала включены программы российского производства и лучшие шоу глобального MTV.

Яна Чурикова – руководитель канала MTV Россия, популярная телеведущая и журналист, участница множества телевизионных шоу.

Betsy — британский обувной бренд работает на российском рынке с 1992 года. Дизайнеры из Англии, Италии и Голландии создают коллекции, которым следуют другие молодежные марки.

Фотографии предоставлены организаторами.