Дизайнер Яна Недзвецкая презентовала новую весеннюю коллекцию под названием The Alphabet of ben Sirach. Lilith, сообщает компания.

Яна Недзвецкая предоставила главную роль в своей коллекции сложному фону: экрю, топаз, топленое молоко, жемчужно-серый, кобальтовый – этой весной цветы ее коллекции расцветают именно на этих фонах.

Ткани под расписные гжельские подносы и хохломскую деревянную роспись, с райскими птицами и фантастическими цветами прочно закрепились в коллекции дизайнера.

Блузки и платья в этом сезоне Яна Недзвецкая советует выбирать с очень тонким шелковым бельевым кружевом, или с плотным хлопковым, которое больше похоже на ткань, чем на кружево.

По словам дизайнера, она не очень любит кружево, которым просто украшают низ платья или рукавов. Ей больше нравятся изысканные вставки, сложные переплетения, скорее геометрической формы, чем традиционное кружево цветами.

Яна Недзвецкая, по словам западной прессы (Daily Mail, Vogue, Glamur, Fashion TV, etc) совершила революцию в мире моды. Она была первой, кто сделал сезонный показ SS 2016 «Хармагедон. Псалом 36:29» под водой. Ролик этого показа собрал на площадках мира более 22 000 000 просмотров. Коллекцию FW2016 «Что думает о моде дохлый кролик» Яна Недзвецкая провела в настоящем коровнике фермера Вячеслава Зайцева.

Фотографии предоставлены компанией.