Официальный запуск нового российского бренда Moonsters. Bespoke for Kids состоялся 21 января, сообщается в пресс-релизе проекта.

Основатели бренда, журналист Яна Валенсия и финансист Макс Кушнер, пригласили друзей в свой шоу-рум на бывшем «Электрозаводе», где представили в узком дружеском кругу экс-коллег и модных московских мам свой проект.

Мероприятие посетили: Галина Юдашкина и Петр Максаков, Оксана Он, Лаура Джугелия, Евгений Заболотный, Алексей Боков с дочерью Ангелиной, Александр Сирадекиан, Фатима Ибрагимбекова, Ксения Соловьева, Мария Далакян, Алина Топалова, Ольга Захарова, Карина Арутюнова, Алена Кочеткова, Анна Котляр с сыном Йосефом, Альберт Сагирян и Марина Изилова, Мария Бройтман-Парфенова, Мария Хайуард с мужем Даниилом Бабийчуком и многие другие.

Moonsters – это дизайн-мастерская и магазин, где производят небольшими тиражами эксклюзивные вещи для детской комнаты, начиная от скандинавских кроваток-домиков и предметов интерьера и заканчивая авторскими игрушками и подвесными воздушными шарами в лучших традициях детского отдела нью-йоркского ABC Carpet & Home.

Для производства мебели и деревянных игрушек используется сосна и краски на водной основе, не выделяющие вредных для здоровья летучих веществ. Для производства одежды, постельного белья, подушек и игрушек используются ткани с натуральным составом. В основном – это хлопок, бязь, сатин, лен, атлас, кашемир, шерсть, натуральная кожа.

Фотографии предоставлены компанией.