Новости
НачалоНовостиЯна Валенсия и Макс Кушнер запустили новый детский бренд Moonsters. Bespoke for kids
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставочный проект «Подарки» - «Новый год Экспо» – Houseware Expo / Посуда, товары для дома» - «Бижутерия и аксессуары» - Fashion Jewellery - Moscow Clock and Watch - «Индустрия торжества» пройдет 14 – 17 марта Международная выставка моды Central Asia Fashion Spring 2017 пройдет в Алма-Ате с 12 по 14 марта Рейтинг@Mail.ru

Яна Валенсия и Макс Кушнер запустили новый детский бренд Moonsters. Bespoke for kids

23.01.2017  17:50

Официальный запуск нового российского бренда Moonsters. Bespoke for Kids состоялся 21 января, сообщается в пресс-релизе проекта.

Основатели бренда, журналист Яна Валенсия и финансист Макс Кушнер, пригласили друзей в свой шоу-рум на бывшем «Электрозаводе», где представили в узком дружеском кругу экс-коллег и модных московских мам свой проект.

Мероприятие посетили: Галина Юдашкина и Петр Максаков, Оксана Он, Лаура Джугелия, Евгений Заболотный, Алексей Боков с дочерью Ангелиной, Александр Сирадекиан, Фатима Ибрагимбекова, Ксения Соловьева, Мария Далакян, Алина Топалова, Ольга Захарова, Карина Арутюнова, Алена Кочеткова, Анна Котляр с сыном Йосефом, Альберт Сагирян и Марина Изилова, Мария Бройтман-Парфенова, Мария Хайуард с мужем Даниилом Бабийчуком и многие другие.

Moonsters – это дизайн-мастерская и магазин, где производят небольшими тиражами эксклюзивные вещи для детской комнаты, начиная от скандинавских кроваток-домиков и предметов интерьера и заканчивая авторскими игрушками и подвесными воздушными шарами в лучших традициях детского отдела нью-йоркского ABC Carpet & Home.

Для производства мебели и деревянных игрушек используется сосна и краски на водной основе, не выделяющие вредных для здоровья летучих веществ. Для производства одежды, постельного белья, подушек и игрушек используются ткани с натуральным составом. В основном – это хлопок, бязь, сатин, лен, атлас, кашемир, шерсть, натуральная кожа.

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 107
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1230 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте