Коллаборация Uniqlo с французским брендом премиум-класса Princessetam.tam посвящена курортной жизни, сообщает пресс-служба японского бренда.

Тема коллекции — «Французский курорт», а ее основными мотивами стали цветочные орнаменты, линии и полоски.

В коллекции представлены 16 моделей в 49 вариантах расцветки, с различными рисунками и узорами. Линейка включает 6 модельных направлений в рамках главных трендов сезона. Среди них - спортивный купальник бикини с закрытым топом, бикини с треугольными чашечками, бикини с верхом бандо и съемными бретелями и закрытый купальный костюм с перекрещенными на спине бретелями. Плавки и топы купальников продаются отдельно — покупатели могут составить свой комплект.

Princessetam.tam — французский бренд премиум класса (дочерняя компания Fast Retailing Co., Ltd.), известный своими необычными, оригинальными принтами и яркими расцветками. Своим покупателям бренд предлагает «нижнее белье, созданное женщинами для женщин». В составе бренда четыре основные линейки — нижнее белье, домашняя одежда, купальные костюмы и спортивная одежда. Компания располагает глобальной торговой сетью, включающей крупные европейские универмаги и специализированные магазины.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.