Новый магазин Uniqlo будет располагаться на первом этаже казанского ТРЦ «Мега» в главной фэшн-галерее, сообщает компания.

Начав работу уже в конце осени, «Uniqlo Мега» предложит своим покупателям более 1100 кв. м. торгового пространства.

Говоря об экспансии в новый российский регион, Ота Томоюки, Генеральный директор «Uniqlo Россия», отмечает: «Открытие первого магазина Uniqlo в Казани является стратегически важным для нас событием. Казань считается одним из главных историко-культурных центров страны, и мы гордимся тем, что наше стремительное развитие в российских регионах продолжается в этом городе. Мы будем рады познакомить новых покупателей с концепцией Life Wear и предложить превосходный японский сервис теперь и в этом городе».

«Uniqlo Мега» в Казани, 21-й магазин бренда, расположится по адресу: проспект Победы, 141.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.