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Японский SoftBank инвестирует 1 млрд долларов в ритейлера спортивной одежды Fanatics

10.08.2017  07:06

Японский инвестиционный банк SoftBank намерен инвестировать в развитие в американского онлайн-ритейлера спортивной одежды Fanatics 1 млрд долларов.

Как пишет Rambler News Service, сделка увеличит рыночную капитализацию Fanatics до 4,5 млрд долларов, а общий объем привлеченного компанией финансирования составит 1,7 млрд долларов, заявил анонимный источник агентства.

Fanatics основан в Джексонвилле, штат Флорида, США. Торгует спортивной одеждой и аксессуарами.

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