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Японский SoftBank инвестирует 1 млрд долларов в ритейлера спортивной одежды Fanatics
10.08.2017 07:06
Японский инвестиционный банк SoftBank намерен инвестировать в развитие в американского онлайн-ритейлера спортивной одежды Fanatics 1 млрд долларов.
Как пишет Rambler News Service, сделка увеличит рыночную капитализацию Fanatics до 4,5 млрд долларов, а общий объем привлеченного компанией финансирования составит 1,7 млрд долларов, заявил анонимный источник агентства.
Fanatics основан в Джексонвилле, штат Флорида, США. Торгует спортивной одеждой и аксессуарами.
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