10.08.2017 07:06

Японский инвестиционный банк SoftBank намерен инвестировать в развитие в американского онлайн-ритейлера спортивной одежды Fanatics 1 млрд долларов.

Как пишет Rambler News Service, сделка увеличит рыночную капитализацию Fanatics до 4,5 млрд долларов, а общий объем привлеченного компанией финансирования составит 1,7 млрд долларов, заявил анонимный источник агентства.

Fanatics основан в Джексонвилле, штат Флорида, США. Торгует спортивной одеждой и аксессуарами.