По случаю празднования Дня всех влюбленных Дом Jaquet Droz выпустил часы Petite Heure Minute с циферблатом из редкого минерала асторита, сообщается в пресс-релизе компании.

Новые часы продолжают традицию изготовления циферблатов из минералов, которой славится Jaquet Droz. Для их создания мастера Дома использовали редкий камень родом из Соединенных Штатов Америки – асторит. Диск циферблата выполнен из обтесанного и отполированного вручную цельного блока, корпус, накладное кольцо и стрелки – из розового золота.

Модель Petite Heure Minute Astorite выпущена всего в 28 экземплярах.

Jaquet Droz — швейцарский часовой дом, основанный Пьером Жаном Дро в 1738 году. С эпохи Просвещения и по сей день марка бережно хранит свою историю, продолжая философию великого мастера. В центре культуры Jaquet Droz находится не только часовой механизм, но и облик часов. При создании циферблатов на заказ используются редкие минералы и породы дерева. Создание ограниченных серий (Numerus Clausus) остается краеугольным камнем часового производства Jaquet Droz.

Фотографии предоставлены компанией.