В новую коллекцию Jaquet Droz вошли четыре модели часов, созданные совместными усилиями специалистов художественных мастерских (Les Ateliers d’Art), сообщается в пресс-релизе компании.

Путешествия являются частью истории дома Jaquet Droz. Основатели бренда не только побывали в королевских дворах Европы, но и стали одними из первооткрывателей Китая: еще в XVIII веке изделия Jaquet Droz покорили Запретный город. Любовь к Востоку и особый интерес к китайской цивилизации глубоко повлияли на творческое видение Jaquet Droz. И сегодня, на пороге нового года Огненного петуха, выставленные в дворцовом музее Запретного города исторические модели служат напоминанием о незыблемой связи между часовым домом и Поднебесной. Равно как и две новые тематические модели часов Petite Heure Minute, каждая из которых исполнена мастерами Les Ateliers d’Art в двух версиях.

Две модели, с выполненными в технике горячей эмали циферблатами, декорированы с применением миниатюрной росписи. Корпус обеих моделей диаметром 39 и 35 мм выполнен из розового золота, при этом маленькая версия украшена бриллиантами. Изображение петуха, написанное в акварельном стиле и напоминающее шедевры китайской каллиграфии, украшает ротор с ручной гравировкой с обратной стороны часов и составляет единый ансамбль с пионом — «королем цветов» и символом весны.

Еще две модели выполнены в технике миниатюрной скульптуры. В дизайне первой версии часов Petite Heure Minute Rooster, выпущенной ограниченной серией из 28 экземпляров, сияние розового золота дополнено инкрустацией из жадеита и белого перламутра с ручной гравировкой, выполненной в мастерских Jaquet Droz. На циферблат нанесена патина и ручная роспись в монохромных тонах, оттеняющих красоту рельефных изображений. Вторая версия модели, выпущенная ограниченной серией из восьми экземпляров, демонстрирует ручную роспись с реалистичным изображением петуха.

Все четыре модели оснащены кремниевым спусковым механизмом с двойным барабаном. Jaquet Droz — швейцарский часовой дом, основанный Пьером Жаном Дро в 1738 году. С эпохи Просвещения и по сей день марка бережно хранит свою историю, продолжая философию великого мастера. В центре культуры Jaquet Droz находится не только часовой механизм, но и облик часов. При создании циферблатов на заказ используются редкие минералы и породы дерева. Создание ограниченных серий (Numerus Clausus) остается краеугольным камнем часового производства Jaquet Droz.

Фотография предоставлена компанией.