Главными героиням новой кампании Jimmy Choo стали модели Кики Уиллемс и Лу Гайот, сообщается в пресс-релизе компании.

На фоне холстов с флористическими мотивами разворачивается история, которая олицетворяет «гармонию с природой». Яркая идея была воплощена в жизнь фотографом Дэном Джексоном, а декорации, с расписанными вручную цветами, были изготовлены агентством Shona Heath.

Представленные в кадрах оттенки сиреневого ириса, морозно-голубого и календулы, полностью отражают настроение новой весенне-летней коллекции.

«Я хотела создать рекламную кампанию, в которой смогла бы изобразить женщину и мужчину Jimmy Choo в окружающей среде. Красота естественной природы является ключевым источником вдохновения для коллекции весна-лето, а также она рассказывает о том, что нужно сделать паузу в нашей занятой жизни и остановится на мгновение, чтобы полюбоваться окружающим нас миром», - комментирует Сандра Чой, креативный директор Jimmy Choo.

Jimmy Choo Ltd — британский модный дом, специализирующийся на производстве обуви класса «люкс» для женщин и мужчин, дизайнерских сумок, аксессуаров, парфюмерии. Jimmy Choo имеет свыше 165 бутиков в более чем 35 странах и представлен в самых престижных мультибрендовых магазинах мира. Модный дом Jimmy Choo, основанный малайзийским дизайнером Джимми Чу, известен прежде всего обувью. Широкую популярность бренд получил благодаря высоким оценкам английской принцессы Дианы, которая в основном шила обувь на заказ, но среди дизайнерских марок предпочитала Jimmy Choo и Manolo Blahnik. А в 2003 году талант господина Чу отметила и британская королева Елизавета — за заслуги перед модой он получил почетный титул офицера ордена Британской империи. В октябре 2014 года компания с ограниченной ответственностью открытого типа Jimmy Choo была официально зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже с кодом ценной бумаги CHOO.

Фотографии предоставлены компанией.