Нью-йоркский показ коллекции Wild at heart от John Varvatos состоялся 2 февраля, сообщается в пост-релизе компании.

Показ Wild at Heart отражает «неугасаемое влечение к традициям ремесленности и совершенно безрассудным поступкам, подпитывая врожденную тягу к авантюрам, которую, похоже, невозможно укротить».

В этом сезоне в коллекции John Varvatos превалируют пальто, выполненные в ряде броских окрасок, а также замысловатые объемные структуры, составляющие искусные многоуровневые композиции.

Техника окраски ручной работы придает сезонным пальто и курткам новый, многоуровневый облик, создавая эффект полос с помощью как едва заметных, так и явных приемов, что позволяет сохранить особую мягкость, не теряя гибкости, которая, как правило, сопровождает ручную вышивку. Вдохновение винтажностью проявляется в однобортном спортивном пиджаке в полоску в голубых тонах, под которым виден одноцветный жилет, а завершают образ брюки в елочный узор.

Двубортные пиджаки характеризуются состаренными латунными пуговицами и особым кроем.

Бренд John Varvatos впервые представил себя широкой публике в 2000 году, презентовав коллекцию модной, а также спортивной, мужской одежды. Сегодня John Varvatos выпускает не только сезонные коллекции мужских изделий, но и обувь, очки, ремни, сумки, лимитированную коллекцию часов и мужские ароматы, а также линию John Varvatos USA Collection, созданную для более молодой аудитории. Дизайнер трижды был отмечен почетной премией Американского совета модных дизайнеров (CFDA): «Новый дизайнер мужской одежды» (июнь 2000), «Дизайнер мужской одежды года» (июнь 2001, июнь 2005), а также в 2007 году ему было присвоено звание «Дизайнер года» по версии журнала GQ.

Фотографии предоставлены компанией.