23.12.2016 22:14

Из-за долга в 4,3 млн рублей «Юго-Западная текстильная компания» признана банкротом, сообщает «РБК Ростов-на-Дону».

По решению Арбитражного суда Ростовской области банкротом признана «Юго-Западная текстильная компания».

Иск против организации подал предприниматель Артем Магдесиев. Как поставщик, он не получил оплату по договору в размере 4,3 млн рублей. Свои требования в отношении «Юго-Западной текстильной компании» также выдвинули УФНС и «Первая авторемонтаная компания».

Конкурсным управляющим по решению Арбитражного суда утверждена Вера Мелихова. Рассмотрение отчета по результатам конкурсного производства назначено на 19 июня 2017г.



