Новости
НачалоНовостиЮКО и Индия налаживают контакты в сфере легкой промышленности
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
На Патриарших прудах откроется pop up store бренда Norsoyan в поддержку лечения дизайнера Людмилы Норсоян Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года Рейтинг@Mail.ru

ЮКО и Индия налаживают контакты в сфере легкой промышленности

25.04.2017  20:39

В Южно-Казахстанской области обсудили казахстанско-индийские проекты в сфере легкой промышленности, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

В Шымкенте прошла встреча акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева с представителями казахстанско-индийской рабочей группы. Стороны обсудили варианты и перспективы сотрудничества.

«Южно-Казахстанская область обладает значительным потенциалом развития текстильной промышленности. В нашем регионе хорошо развито хлопководство. В области создана специальная экономическая зона «Онтустик», где работают фабрики и швейные цеха. И теперь, в целях развития легкой промышленности необходимо наладить с Индией тесное сотрудничество и приступить к реализации совместных проектов», - рассказал Жансеит Туймебаев.

В ответной речи совместный секретарь министерства легкой промышленности Индии Гупта Субрата отметил, что надеется на результативность поездки.

«Основная цель рабочей группы - укрепить торгово-экономические связи между Казахстаном и Индией в сфере легкой промышленности», - подчеркнул он.

В рамках ответного визита, представителей легкой промышленности ЮКО пригласили на выставку, которая пройдет 30 июня в Индии.

Просмотров: 57
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1289 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте